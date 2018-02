Hausach Zurück zu den eigenen Wurzeln

Sein Anspruch sei es, die traditionellen Tänze im Heute ankommen zu lassen. "Darin liegt die Herausforderung", betont Grimm. Schottisch, Hack-Schottisch, Polka, Walzer, Mazurka und Heuberger wurden noch bis in die 1950er-Jahre auf den Tanzböden des Schwarzwalds getanzt – und das ist auch der Pool von Grundtänzen, aus denen die Gruppe sich bedient. Dabei entstehe keine neue Choreografie, so Grimm, sondern vielmehr Arrangements aus bereits vorhandenen Figuren. "Damals waren die Tanzböden eine wichtige Begegnungsstätte", so Grimm. In den 60er-Jahren seien sie aber oft abgerissen worden. "Damit ist eine ganze Tanzkultur verloren gegangen." Diese wolle die Gruppe wieder aufleben lassen und in die Moderne führen.