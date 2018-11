Hausach "Zum Nachteil der Volksgenossenschaft"

Hausach. Der 9. November ist ein Schicksalstag der Deutschen. Am 9. November 1918 war Novemberrevolution, Sturz des Kaiserreiches und Beginn der Demokratie., am 9. November 1923 fand der gescheiterte Hitler-Putsch in München statt und am 9. November 1989 fiel die Mauer. Aber auch der 9. November 1938 gehört zur Geschichte der Deutschen. In der "Reichspogromnacht" brannten reichsweit Synagogen, wurden Juden misshandelt, ermordet oder in Konzentrationslager verschleppt.

Nicht in Hausach. Der Grund ist einfach: Ausweislich der Volkszählung von 1933 gab es dort keine Juden . Nichtsdestotrotz bahnten sich der von oben verordnete Antisemitismus und die von unten kommende Judenfeindlichkeit auch so ihren Weg.

Dies wird deutlich an der Auseinandersetzung um die Jagdverpachtung Hausach- Einbach. Die Gemeindejagd in diesem Teil des Kinzigtals war durchaus begehrt. Und so setzten die beiden Gemeinden am 7. Januar 1935 eine Jagdversteigerung im Bürgersaal des Rathauses Hausach an. Die Jagd war zwar begehrt, aber die Bieter nicht bereit, das von den beiden Gemeinden erwartete Angebot abzugeben. Also wurde die Versteigerung 14 Tage später nochmals wiederholt. Die Angebote waren für die Gemeinderäte auch diesmal derart unbefriedigend, dass eine Nachgebotsfrist bis zum 15. Februar 1935 eingeräumt wurde. Und diesmal gab es neben den bisherigen ortsansässigen Bieter noch einen weiteren: Franz Schiele, Fabrikbesitzer in Hornberg. Dieser bot mit 460 Mark den Höchstbetrag, die Gemeinden hatten auf 500 gehofft.