Hausach Zeugen von Überfall auf Bistro gesucht

Hausach (red/cko). Die Ermittler erhoffen sich in diesem Zusammenhang Zeugenhinweise aus der Bevölkerung, insbesondere von Gästen der beiden über dem Bistro in der Haupstraße liegenden Spielotheken, die zur Tatzeit kurz vor Mitternacht noch geöffnet waren. Kurz vor Mitternacht hat ein unbekannter Täter, der mit einer Sturmhaube maskiert war, einen Angestellten mit einem Messer bedroht und Bargeld gefordert. Nachdem ihm mehrere hundert Euro übergeben wurden, flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der Verdächtige wird in einer Mitteilung der Polizei wie folgt beschrieben: Er trug einen schwarzen Pulli, blaue Jeans sowie bunte Sportschuhe und führt eine beige Stofftasche mit sich. Er soll 180 bis 185 Zentimeter groß gewesen sein und eine kräftige, muskulöse Statur haben. Sein Alter wird auf über 25 Jahre geschätzt. Er soll mit einer tiefen Stimme mit einem osteuropäischem Akzent gesprochen haben und dunkle Augen sowie einen Drei-Tage-Bart haben. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamten des Kriminaldauerdienstes unter Telefon 0781/21 28 20 zu melden.