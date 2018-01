Hausach "Zemme g’würfelt" spielt im Finale

Am ersten und zu Beginn des zweiten Tages wurde die Vorrunde in Dreier-Gruppen mit je sechs Teams ausgespielt. Die ersten vier Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die Hauptrunde, während die beiden letzten Mannschaften im weiteren Verlauf des Turniers um den Titel der Trostrunde kämpften.

Zahlreiche Favoriten trafen bereits in der Vorrunde in Gruppe C aufeinander. Hier sicherte sich die Mannschaft "Zemme g’würfelt" den Vorrunden-Sieg vor dem Team "Peter", während "Hänschen hüpf", ebenfalls eine stets erfolgreiche Mannschaft beim Hausacher Turnier, um den Einzug in die Hauptrunde zittern musste.

Nach weiteren Spielen in Haupt- und Trostrunde trafen am letzten Abend im Halbfinale "Nu Pagadi" auf "Zemme g’würfelt" sowie "Peter" auf den FC "Ballverlust".

Im Finale kam es dann erneut zur Begegnung zwischen "Zemme g’würfelt" und "Peter, die bereits in der Vorrunde aufeinander trafen. Nach einem recht eindeutigen ersten Satz vor gut gefüllter Tribüne konnte man meinen, dass "Zemme g’würfelt" den Sack im zweiten Satz zumachen würde.

Doch da drehte Peter das Spiel, sodass sich die Partie dann erst im letzten Satz zugunsten von "Zemme g’würfelt" entschied.

Das Publikum sah ein spannendes Finale mit anschließender Siegerehrung, bei der zahlreiche Pokale an die besten Mannschaften überreicht wurden.

Erfreulich war, dass das Turnier weitgehend verletzungsfrei ablief und sich dieses Mal auch zahlreiche neue Mannschaften angemeldet haben, die sich im Mittelfeld etablieren konnten.

Bei guter Stimmung ließ man den Abend an der Bar in der Tannenwaldhalle ausklingen.