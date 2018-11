Hausach "Wir wollen zeigen, was möglich ist"

"Für die Night of Stars versuchen wir zu bündeln, was an sehr guten Musikern in der Region von Bad Krozingen bis Achern beheimatet ist", erklärte Stöhr das Konzept. "Wir wollen zeigen, was hier möglich ist", erklärte er. Neben dem musikalischen Feuerwerk werde auch wieder gewohnt viel fürs Auge geboten.

Für die Choreografie ist Ellen Winkler zuständig

Die Choreografie sämtlicher Tanzeinlagen der "New Generation" obliege Ellen Winkler, sie werde auch selbst tanzen. Daneben gebe es außerdem in gewohnter Weise Lichteffekte, eine Foto-Show und alles, was zu einem Gala-Abend gehöre.

Neu sei in diesem Jahr, dass es die Eintrittskarten ausschließlich über die bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen wie dem Schwabo, im Internet oder bei der Musikschule zu kaufen gebe, so Stöhr.

Die neunte "Night of Stars" der Musikschule Offenburg-Ortenau beginnt am Freitag, 23. November, und am Samstag, 24. November, jeweils um 20 Uhr in der Haslacher Stadthalle. Das Motto lautet dieses Mal: "Voices".