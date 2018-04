Hausach Wildtiere nicht aus der Natur nehmen

Lage von Jungtieren nur schwer einzuschätzen

Allein in Baden-Württemberg würden jedes Jahr 20 000 Rehe an- und überfahren werden. Die blauen Reflektoren an Leitpfosten oder ausgediente CDs würden als Lichtreflektoren nur bedingt helfen, Verkehrsschilder immerhin auf besondere Wildunfall-Schwerpunkte hinweisen. Ähnlich schwierig sei die Einschätzung, ob ein junges Wildtier von der Mutter verlassen wurde oder auf deren Rückkehr warte. "Ich muss stark davor warnen, zu meinen, jedes Jungtier sei hilfsbedürftig, nur weil es gerade alleine ist", mahnte Schneider. Die Jungtiere sollten zwar nicht sich selbst überlassen, aber doch in der Natur belassen werden.

Anders sehe es bei verletzten Rehkitzen aus, die durch Mähwerke zu Schaden gekommen seien. Diese könnten durchaus gepflegt und später ausgewildert werden, was bei erwachsenen Wildtieren aufgrund der unbekannten Nähe zum Menschen und dem daraus resultierenden Stress nicht möglich wäre. "Fahren Sie in Waldgebieten vorsichtig und machen Sie keine unüberlegten Vollbremsungen, wenn ein Wildtier unvermittelt auf der Straße steht", riet Schneider. "Denken Sie an ihre eigene Sicherheit."

Im Falle von verletzten oder unerwünschten Wildtieren stehen der BUND und der Tierschutzverein nur beratend zur Seite. Die Entscheidung, wie weiter verfahren wird, liegt bei der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt. Kreisjägermeister Hans-Jürgen Schneider hat Verständnis für die Liebe zum Tier, die gelegentlich aufopfernde Tierliebe kommt ihm allerdings oft verblendet vor. "Alle Tiere, die in der Natur sind, werden auch von der Natur genutzt", erklärte er und wünschte sich mehr Augenmaß in den Debatten. Informationen über Fachleute der regionalen Wildtierhilfe gibt es im Internet unter http://vorort.bund.net/uz-ortenau/natur_artenschutz.htm