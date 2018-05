Hausach "Wider alle Unmündigkeit der Welt"

Hausach. Energiegeladen, alltagspoetisch und berührend Mut machend – so beschrieb Kurator José F.A. Oliver das Werk von Rautenberg in einem Pressegespräch, in dessen Verlauf der Gewinner der Auszeichnung bekannt gegeben wurde.

Der Preis wird in diesem Jahr zum zweiten Mal von der Thumm-Stiftung vergeben. Deren Vorsitzende Doris Sistiaga-Thumm informierte über die Stiftung. Sie wurde auf Wunsch des 2013 verstorbenen Gerhard Thumm gegründet. Neben seiner Arbeit als Apotheker widmete er sich mit Leidenschaft der Literatur. "Vor allem waren es Lyrik und Philosophie, die es ihm angetan hatten", erklärte Sistiaga-Thumm. Er habe immer Wert auf die Vielschichtigkeit und den Reichtum der Sprache gelegt. "Er hat viel gelesen und auch selber geschrieben und sich mit Sprache auseinandergesetzt", so Sistiaga-Thumm. Außerdem habe er eine Affinität zu Pflanzen gehabt und entsprechende Gedichte geschrieben. Da es ihm wichtig gewesen sei, dass Literatur an sich und der Nachwuchs gefördert werden, verfügte er die Gründung der Thumm-Stiftung.

Oliver kenne sie schon länger. Nach der Gründung der Stiftung habe sie es "einfach gewagt, ihn anzurufen und zu fragen, was man mit einer jungen Stiftung so anfangen kann", erzählt sie lächelnd. Anschließend habe sie sich die Veranstaltung angeschaut. "Dann war ich voll überzeugt", blickt sie zurück.