Hausach Wenige Änderungen im Vorstand

Mühlenbach. Nach der letzten, sehr kurzen Fasent sehe die kommende Saison wieder besser aus, befand Mühlenbachs Narrenvater im Hinblick auf den Schmutzen Donnerstag, der erst am 28. Februar sein wird. Das Brunnenfest der Zunft werde einzig zur Bereicherung der Dorfgemeinschaft ausgerichtet, große Gewinne würden dabei nicht erwartet.

"Am Samstag, 24. November, findet unser großes Schlachtfest statt, ab 17 Uhr werden Schlachtplatten im ›Hogi Dogi‹ serviert", lud Maier ein. Aus der Datenschutz-Schulung bei der europäischen Narrenvereinigung resultieren ein neuer Mitgliedsantrag sowie die Überarbeitung des Internet-Auftritts, informierte der Vorstand. Außerdem werden für das 125-jährige Jubiläum der Mühlenbacher Trachtenkapelle am 14. Juli 2019 Helfer aus den Reihen der Zunft gesucht.

Schriftführerin Selina Gärtner erinnerte an die Termine des vergangenen Jahres, in dem die Narrenmesse am Fasentsonntag "wie jedes Jahr ein absolutes Highlight war", wie sie sagte. Bürgermeisterin Helga Wössner habe sich bei ihrem ersten Rathaussturm besonders beweisen müssen. Der erste Frühschoppen am Fasentdienstag sei nur spärlich besucht gewesen. Am Ende ihres Berichts richtete sie im Namen des Vorstands "ein dickes Dankeschön an alle helfenden Hände, die unsere Fasent zu dem machen, was sie ist."