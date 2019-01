Hausach "Was? Bei mir sind die ganz brav"

Für Lacher sorgten Sprüche wie: "Mein Kind ist hochbegabt, aber unterfordert" oder "Er leidet am Kleinen-Prinz-Syndrom". Auch zu kurze Miniröcke, verführerische Dekolletés und standhafte Blicke von 15-jährigen Schülerinnen waren kein Tabu-Thema. Als Mädchen sollte man schreien können wie am Spieß, egal ob bei Aussagen wie "Er kommt" oder "Es schneit" oder "Eine Wespe", so Hofmann. Typisch Mädchen seien Daunenjacke und bauchfrei oder zu kurze Hosen mit einem Stück lilagefrorenen Fleisch.

Hofmann erzählte Anekdoten aus seiner Kindheit und vom Vater sein, bevor er sang: "Mein Vater und meine Mutter sind die Manager, und ich bin Teenager".

Der Kabarettist versetzte sich in die Rolle eines Vaters, der sich hochmotiviert und zu allem bereit zeigte, als es um seine Tochter ging: Frührhythmik, Ballett, Voltigieren. "Wir haben sie alles machen lassen, was sie wollte... und was wir wollten", äußerte sich dieser freimütig. Zu dessen perfekten Tochter-Biografie gehörte auch das Gymnasium, in Form eines unabdingbaren "Must have".

Auch die fürsorglichen Mamas, die sich im Geländewagen sitzend, nur 15 Meter vom Eingang weg in der "Kiss-and-Go-Zone" bewegen, bekamen ihr Fett weg.

Für Hofmann ist die Obrigkeit die Schuldige für das an Gymnasien regelmäßig eintretende "Hühnerstallsyndrom": "Wenn die Schulpolitik aufs Dach klopft, dann herrscht drinnen wildes Flattern und Poltern, und später sitzt man doch wieder auf derselben Stange", brachte er es auf den Punkt.

"Die erste Schulstunde ist die schönste, ein geschmeidiges Dahinunterrichten", stellte Hofmann fest, denn da seien die Schüler noch als "The walking Dead" unterwegs. Hospitation und die oft schwierig zu handhabende Inklusion waren ebenfalls Themen, die der Lehrer durch den Kakao zog.

Marc Hofmann ist 1972 geboren, stammt aus dem Markgräflerland und ist hauptberuflich Lehrer in Stegen bei Freiburg. In seiner Freizeit tritt er Kabarettist auf. Aus seinem Programm entstand der Roman "Klassenfeind", der 2015 erschien. Sein zweites Buch "Alles was uns bleibt" folgte 2016. Hofmann lebt in Kirchzarten bei Freiburg.