Hausach Von Hygiene bis Freizeitspaß

Inselbad: Die Stadt ließ das Bad in der Inselstraße 1931 durch arbeitslose Hausacher Bürger ausheben. Ebenso wurden die Umkleideräume ausschließlich mit dem heimischen Baustoff Holz errichtet. "Für uns Buben war das toll – es hatte viele Astlöcher", sagte Prange mit einem Augenzwinkern. Später wurde mit dem Freibad auf Postkarten geworben. 1958 wurde das Naturwasserbad aus gesundheitlichen Erwägungen geschlossen. Die Hausacher badeten fortan wieder in der Kinzig. Frei- und Hallenbad: Der Gemeinderat beschäftigte sich alsbald mit einem Neubau, dessen Planung 1962 abgeschlossen wurde. 1963 begann der Bau, 1964 war Richtfest und ein Jahr später, am 19. Juni 1965, ging es in Betrieb. Das Hallenbad wurde im Juni 1974 eröffnet. Es sei sehr stark frequentiert worden, bis es "so langsam in die Jahre kam", so Prange. Im vergangenen Jahr wurde der Badepark geschlossen.