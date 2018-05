Hausach Viele Einblicke in den Arbeitsalltag

Hausach. Hintergrund der gemeinsamen Aktion ist, durch den Einblick in Firmenabläufe und Informationen über qualifizierte Ausbildung Nachwuchskräfte zu gewinnen. "Einige Interessierte standen schon vor der Tür, als wir öffneten", freute sich Personalleiterin Juliane Müller von Tekfor. Dieses Jahr hatte die Firma auch die Belegschaft mit ihren Angehörigen eingeladen. So kann die Familie laut Müller auch mal sehen, wo Mama oder Papa arbeitet.

Auszubildende und Mitarbeiter der teilnehmenden Betriebe zeigten den Jugendlichen, von denen etliche mit ihren Eltern gekommen waren, was auf sie zukommt und wie der Arbeitsalltag aussieht. Auch Marcus, der momentan die neunte Klasse der Realschule in Wolfach besucht, war mit seiner Schwester und Mutter gekommen. Er befindet sich seiner Aussage nach noch völlig in der Berufsfindungsphase und interessiere sich für mögliche Ausbildungen mit seinem Schulabschluss.

Tekfor bietet Auszubildenden mit mittlerem Bildungsabschluss vom Industrie- über Zerspanungsmechaniker mehrere Ausbildungswege an. Für die technischen Berufe ist der Besuch der einjährigen Metallfachschule in Wolfach Voraussetzung. "Dieses Jahr wird aber angerechnet", erläuterte Müller.