Hausach Viel Hilfe für Hausacher Bauprojekte

Am Ende des Zugs zeigten die Hausacher Wagenbauer, was sie in den vergangenen Wochen gewerkelt haben. "TKKG" machten unter dem Motto "Viel Rauch um Niggs" mit ihren Jamaika-Bobs die Straße unsicher, während "Soko Burkhardt" eine Harem-Wagen inklusive Hubschrauber-Landeplatz präsentierte. Die "Powenz-Bande", die als Astronauten verkleidet waren, hatte auf ihrem Gefährt eine mobile Rakete dabei, in der Zuschauer in galaktische Gefilde geschossen wurden. Als Bienen fuhr die "Noggehöll" mit ihrem überdimensionalen Bienenkorb vor. Die fleißigen Tierchen versprachen mit dem Spruch "Wir Bienen sind jetzt da und helfen beim Bauen in großer Schar" ihre Mithilfe bei den vielen großen Bauprojekten in Hausach. Die Panzerknacker von "Funky Monkey" waren ebenfalls tierisch im Einsatz, und zwar als Biber. Neu dabei waren die "Tenki-Hexen". Die "Hausacher Würfle Hufe" hielten sich ebenfalls an das Bau-Motto und kamen mit einem fahrenden Flughafen. Etwas bodenständiger waren die "Hauserbacher", die als Zwerge die Fasent groß machen wollten. "AC Guck ins Glas" ließen in ihrer fahrenden Pyramide Zuschauer den Ausgang suchen. Den Abschluss des Umzugs bildeten die "kleinen Strolche", die als Kobolde angeblich genug Gold für die Großprojekte besaßen.