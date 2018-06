Hausach (red/lst). Bei einer Polizeikontrolle ist am Montagmorgen ein 50-jähriger Autofahrer ohne Führerschein erwischt worden, heißt es in einer Mitteilung. Der Mann habe die Fahrt gegen 6.30 Uhr in der Breitenbachstraße beenden müssen, teilen die Beamten mit. Die Polizei habe jetzt die Ermittlungen eingeleitet.