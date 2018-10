Hausach Unfall fordert zwei Schwerverletzte

Hausach - Möglicherweise ist ein Unfall am Donnerstagabend in der Frohnaustraße auf nicht angepasste Geschwindigkeit zurückzuführen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 18-Jähriger kurz nach 18.30 Uhr mit seinem Motorrad und einem 14 Jahre alten Sozius in Richtung Hausach-Ost unterwegs.