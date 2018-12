Hausach "Überraschende Dinge der Solidarität"

Die Entscheidung für Sarina Roser sei dann recht schnell gefallen, um ihren Eltern die Anteilnahme am Schicksal ihrer Tochter auszudrücken.

"Es hat etwas mit Nahbarkeit zu tun. Ein krankes Kind bringt auch viel Ausgrenzung mit sich, weil man sich um Behandlungen und Therapien kümmern muss", betonte Heinzelmann. Außerdem sei es wichtig, dass betroffene Familien auf ihrem Weg ein Budget für Alternativen zu Verfügung hätten.

Also habe die Familiengruppe Haaser begonnen, für ihren Weihnachtsmarkt-Stand zu basteln, zu stricken, zu backen, zu hämmern und zu sägen – bis am Ende ein ganz buntes Sammelsurium an verschiedenen weihnachtlichen Dekorationen und Gebrauchsgegenständen fertig gewesen sei.

Große Unterstützung hätte die Familie dabei von der Service-Firma Markus Haaga erhalten. Das Unternehmen hat das Material für die bunten Vogelhäuschen oder die Holzdekorationen gespendet und außerdem auch sehr viel Arbeit in die Aktion eingebracht.

Selbst die Holzständer der Dekoration sind verkauft worden

"Und alles wurde verkauft", erzählt Monika Haaga mit großer Freude. Selbst die Holzständer der Dekoration oder das Bett, in dem die selbst genähten Bären zum Verkauf bereit standen, seien am Ende weg gewesen.

"Familie Roser bedankt sich sehr und war schwer beeindruckt von der Aktion", erzählte Erwin Moser stellvertretend und sagte "Das ist das Schöne am Bärenadvent – es passieren überraschende Sachen der Solidarität und Akzeptanz."

Erwin Moser ist im Forum Hausach für den Bärenadvent verantwortlich. "Wir wollten als Werbegemeinschaft etwas Soziales schaffen", blickte er auf die Ursprünge der Aktion. In diesem Jahr habe er 820 Bären verkauft, 1000 wären sein selbst gestecktes Ziel. Insgesamt seien bisher mehr als 20 000 Bären zugunsten der kranken Kinder verkauft worden. "Wir sind nicht Amazon oder Zalando, wir sind Einzelhändler vor Ort und helfen in der Region", machte Erwin Moser bei der Übergabe der Spende deutlich.