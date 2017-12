Hausach "Twilight" auf Streichern

Hausach. Über die vergangenen Jahre hat sich der Dorfkirchen-Advent mit der gestiegenen Musikalität der Schüler von einer Musizierstunde zu einem Probe-Konzert mit beachtlichen Darbietungen aus den jeweiligen Programmstücken für den Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" gemausert. Das hohe Niveau spiegelte sich in der Auswahl der Komponisten wider. Zu Gehör kamen unter anderem Telemann, Bach, Mozart, Schostakovich und Hindemith.

Den Auftakt bildeten das Querflötenquartett "Crazy flutes". Drei der vier jungen Damen hatten am Samstag noch die Jahreskonzerte in ihren Musikvereinen zu spielen und nutzten die Dorfkirche als gelungenen Übergang in die solistische Wettbewerbssaison. Auch der achtjährige Julius Uhl nimmt am diesjährigen Wettbewerb teil und brachte in den Variationen der "Greensleeves" Lampenfieber und konzentriertes Flötenspiel gut in Einklang.

Dion Hämmerle mit herrlich volltönendem Saxofonspiel und Marie Göpferich mit einer Demitz-Etüde auf der Klarinette zeigten den besonderen Charme der Holzblasinstrumente. Dann enterten die krankheitsbedingt auf ein Quartett geschrumpften jungen Saitenhüpfer mit "Morgen kommt der Weihnachtsmann" die Bühne.