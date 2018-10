Hausach Tierschützer atmen erst einmal auf

Hausach. Mitte der vergangenen Woche wurde dem Schwabo ein Brief weitergeleitet, in dem der Verein über "erneute Änderungen in der Vorstandschaft" informierte. Auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte dies der Vorstand und erklärte, dass er am 19. Oktober aus diesem Grund zu einem informellen Treffen unter Ausschluss der Öffentlichkeit einlade (wir haben berichtet). Es ginge dabei aber keinesfalls um die Auflösung des Vereins, betonte Meyer. In einem gestrigen Gespräch informierte sie die Presse über den Ausgang der Zusammenkunft.

In ihrer Rede informierte sie die Anwesenden über den genauen Grund für die Änderungen im Vorstand. Demnach habe sich Kassiererin Rebecca Blum aus beruflichen Gründen bereits zum Rücktritt entschlossen. Zwar habe sie bis zur ordentlichen Mitgliederversammlung im Amt bleiben wollen, aber ab diesem Zeitpunkt sei die Kasse nur noch proforma geführt worden. Die Buchführung sei etwas durcheinander geraten. Sie wieder in Ordnung zu bringen, habe Zeit beansprucht und das sei auch der Grund, warum sich der Termin für die ordentliche Mitgliederversammlung verzögert habe. Auch die Kassenprüfer hätten bereits im vergangenen Jahr ihre letzte Prüfung angekündigt.

Bei der jüngsten Vorstandssitzung im Oktober habe dann auch die stellvertretende Vorsitzende Ursula Gerdorf den anderen Tierschützern eröffnet, dass sie aus gesundheitlichen Gründen ausscheiden möchte.