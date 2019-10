Hausach Thielmann Ucon will Stellen abbauen

Einigung auf ein "Freiwilligenprogramm"

Die Proteste am Montag seien aus seiner Sicht "verfrüht" gewesen, denn just an dem Tag seien die Beteiligten zu einer ersten Verhandlung zusammengekommen. Dabei seien schon erste Ergebnisse zustande gekommen. So habe man sich mit Hilfe eines Mediators auf ein "Freiwilligenprogramm" geeinigt. Um die gewünschten 40 Stellen abzubauen, sollen demnach nicht nur die Verträge der Zeitarbeiter und die befristeten Verträge auslaufen, was rund 20 Personen betreffe. Hinzu kämen dann noch Mitarbeiter, die in Rente gehen.

Übrig blieben laut Ferlan dann noch zehn Stellen, die gestrichen werden sollen. Diese sollen über das "Freiwilligenprogramm" gefunden werden. Dabei will Thielmann gezielt die Mitarbeiter ansprechen, die beispielsweise kurz vor der Rente stehen, umziehen oder sich sowieso beruflich umorientieren wollen.

"Wir werden dann mit der Stammbelegschaft weiter arbeiten und wollen dieser einen sicheren Arbeitsplatz bieten", fasst der Thielmann-Geschäftsführer zusammen.

"Die Belegschaft weiß,dass wir mit der IGM zusammensitzen. Wir versuchen, das Ganze offen zu kommunizieren", führt Ferlan weiter aus. Gestern seien die Ergebnisse der ersten Sitzung am schwarzen Brett ausgehängt worden.

Bürgermeister findet Situation "bedauerlich"

Damit seien die Gespräche aber nicht beendet. Über weitere Punkte wie unter anderem Arbeitszeiten müsse weiter verhandelt werden, so Ferlan. "Ich gehe davon aus, dass Ende Oktober Kompromisse geschlossen sein werden. Wir sind auf einem guten Weg."

"Eine Reduzierung der Arbeitsplätze ist immer sehr bedauerlich. Für jeden Betroffenen. Insbesondere bei einer Stadt in unserer Größenordnung", erklärte Hausachs Bürgermeister Wolfgang Hermann auf Anfrage des Schwarzwälder Boten.

"Vermutlich ist der Stellenabbau notwendig, um den Standort betriebswirtschaftlich zu halten. Und besser 150 gesicherte Arbeitsplätze als keine. Der konjunkturelle Einbruch, den wir so langsam erleben, stellt die Industrie vor eine große Herausforderung. Ich gehe allerdings davon aus, dass die Stadt Hausach als wichtiger Industriestandort im Kinzigtal dies gemeinsam mit den Beteiligten meistern wird", so Hermann.