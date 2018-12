Hausach Stolperer bleiben die Ausnahme

Solo am Klavier spielte Jonathan Rohr zwei kleine jazzige Nummern. "All right" und "Go now" machten neugierig darauf, wie sich dieser junge Mann in den nächsten Jahren noch entwickeln wird.

Viel Spielfreude versprühten auch die Schüler der Streicherklassen in ihren kurzweiligen Vorträgen. Wo in den Aufbaujahren der Streicherklasse eine Schar junger Saitenhüpfer die Dorfkirche unsicher gemacht hatte, standen jetzt sogar gleich zwei junge Cellisten auf der Bühne. Nele Boschert spielte mit ihrer Lehrerin Anne Heideker ein Duett und Christoph Bäder konzertierte solo eine Sonate von Benedetto Marcello.

An der Violine zeigte Jakob Benz ebenfalls eine sehr reife Leistung mit einem Rondo von Seitz, die übrigen Geigenschülerinnen und Schüler aus den beiden Geigenklassen der Musikschule konzertierten gemeinsam in zwei Ensembles unterschiedlicher Altersklassen. Für den "Reigen seliger Geister" von Christoph Gluck hatte sich das Kämmerle-Ensemble Hannah Jehle als Solistin an der Querflöte eingeladen. Mit ihren glockenklaren Läufen bekam der Reigen einen wunderschönen Mittelteil. Gemeinsam stimmten dann alle Akteure in das Schlusslied "Ihr Kinderlein kommet ein", dann war das rundum gelungene Konzert auch schon wieder zu Ende. Wer auf den Geschmack gekommen ist, muss sich bis zum Beginn des Musikschul-Sommersemesters im Mai gedulden.

An der Musikschule Offenburg/Ortenau werden derzeut etwa 4800 Schülerinnen und Schüler von etwa 110 Lehrkräften unterrichtet. Die Semester beginnen jeweils am 1. Mai und 1. November. Anmeldeschluss sind der 1. April und der 1. Oktober.