Hausach Stete Wiederholung ist das A und O

Hausach. Die 18 Schülerinnen sind an diesem Tag aufgeregt. Das kommt nicht von ungefähr, denn heute tanzen sie zum ersten Mal im Kostüm und auf Absätzen. Die Tanzgruppe befinde sich derzeit in der "Hochübungsphase", erklärt Sabine Glöckler, die die Schülerinnen gemeinsam mit Josephine Eisenmann trainiert.

"Lasst die Röcke ordentlich schwingen, seid nicht so schüchtern", ruft Glöckler den Schülerinnen zu. Zwischendurch schiebt die Sportlehrerin immer wieder "Trockenübungen" ein – also langsame Schrittfolgen ohne Musik, damit die Tänzerinnen ein Gefühl für die Stücke und die Schritte bekommen. Das sei wichtig, denn "man kann erst Ausstrahlung in die Bewegungen bringen, wenn man sie richtig beherrscht", erklärt sie. Eine Zeit lang habe sich die Gruppe dafür in den Schulpausen getroffen, um etwa zehn Minuten lang die Abläufe zu wiederholen.

Insgesamt tanzen die Jugendlichen im Musical drei Stücke: Das bekannte "America", den "Dance at the Gym" und "Mambo!". Jedes der drei Stücke habe seine Besonderheiten, erzählt die Sportlehrerin. Bei "Dance at the Gym" präsentieren die Jets sich und ihre Identität. Es sei aber kein einfacher Rhythmus und die Musik sei anspruchsvoll. Beim "Mambo" sei es die Herausforderung, den Konflikt zwischen den Jets und Sharks tänzerisch darzustellen. "America" sei am besten von der Hand gegangen. "Das Lied ist bekannt und macht einfach Spaß."