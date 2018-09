Hausach Staunenswerte Homogenität erreicht

Hausach. Die Proben zu dem Konzert, das unter dem Motto "Herr, auf dich traue ich" stand, fanden mit dem neuen Dirigenten Manuel Nonnenmann statt. Am Sonntag dirigierte jedoch Sebastian Lau, ein Studienkollege Nonnenmanns.

"Es ist das erste Konzert, das wir mit unserem neuen Dirigenten Manuel Nonnenmann einstudiert haben", begrüßte Lothar Brandt die zahlreichen Zuhörer.

Aufgrund einer Terminüberschneidung war Nonnenmann am Sonntag anderweitig verpflichtet und die frühere Chorleiterin Viola Meneghello musste wegen eines Autounfalls ebenfalls kurzfristig absagen. Um so bewundernswerter war die Leistung von Ensemble und Dirigent, denn in nur eineinhalb Wochen gemeinsamer Proben wurde eine staunenswerte Homogenität erreicht.