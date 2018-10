Hausach "Spezielle Hausacher" im Krimi

Der Stammtischbrüder, die noch am Vorabend in gemütlicher Runde beisammensaßen, bilden einen Suchtrupp. Bald zieht Bauer Gottfried die tote Wirtin bei der Wassersuppegass aus dem Kanal. Schnell wird über den mutmaßlichen Mörder spekuliert. Da wird Pauli Panzer, elegant mit Frack und Zylinder, dargestellt von Karl Schmid, verdächtigt. Er wollte Klara ein Grundstück abkaufen, das sie nicht hergeben wollte.

Hubertus von Gral leitet die Nachforschungen

Oder war es vielleicht Roberto Rosso, der sizilianische Kesselflicker, dargestellt von Santo Boscia? Nachforschungen ergeben, dass er der Wirtin einen Blumenstrauß geschenkt hat. Es könnte sich also um einen Mord aus Eifersucht handeln. Die Untersuchungen leitet Hubertus von Gral, in Sherlock-Holmes-Manier mit Pfeife und Lupe von Hubert Maier-Knapp dargestellt, der vom Stadtsheriff Manne (Gerhard Gebert) und Hilfssheriff Heini (Bernhard Keller) unterstützt. Wobei Heini keine echte Hilfe mehr sein kann, nachdem er die Wirtin in sämtlichen Fässern des Mostmaierhofs gesucht hat.

Am Ende stellt sich heraus, dass es ein Unfall war. Der Wirt verfolgte seine Frau aus Eifersucht, stellte sie zur Rede, sie stolperte über einen Stein und starb.

Entstanden ist die Idee zu dem Hausach-Krimi mit verkleideten Protagonisten am 11. November 2017, als Goetze Karl Schmid alias Pauli Panzer verkleidet sah.

Jeder erhält sein eigenes Porträt

Nach der Lesung überreichtze Goetze jedem der Protagonisten sein eigenes Porträt als Poster.

Im Treppenhaus des Rathauses sind während der kommenden fünf Monate sehr sehenswerte Ansichten Hausachs zu sehen. Goetze zeigt aus teilweise neuen Blickwinkeln die Schönheit der Landschaft, der Gebäude und teilweise auch anscheinend Widersprüchliches.

Die Fotos von Michael P. H. Goetze sind bis zum 28. Februar ausgestellt. Die Porträts der Figuren aus dem Krimi sind im Bürgerbüro zu sehen und die Ansichten von Hausach im Treppenhaus des Rathauses.