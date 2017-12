Hausach Soli bringen die Luft zum Flirren

Bei 250 Jahren könnte man schon eine Verschiebung der Recheneinheit zumindest andenken, über ein Vierteljahrtausend haben die Barockkompositionen Telemanns jetzt schon überdauert und dies zumindest in den ersten paar Generationen noch ohne Aufzeichnungen auf Tonträgern. Wie haben es diese Werke also geschafft, die Zeit zu überdauern und auch heute noch die Menschen zu verzaubern? Die Antwort auf diese Frage saß im Altarraum. Immer wieder haben sich junge Menschen in den vergangenen Jahrhunderten aufgemacht, ein Streichinstrument zu erlernen, viel Zeit dafür zu investieren, um dann im Erwachsenenalter ihren Mitmenschen die zeitlose Schönheit der Kompositionen näher zu bringen. "Musica viva", der zweite Name des Kinzigtäler Kammerorchesters, könnte nicht besser gewählt sein.

Für das Konzert im Telemann-Jahr hatte sich Dirigent Peter Stöhr den Solotrompeter Bernhard Münchbach eingeladen. Die beiden im besten Sinne "Alphatiere" der Musikschule Ortenau trugen die Musiker zu einer Vorstellung von bemerkenswerter musikalischer Brillanz. Giuseppe Sammartini, Georg Philipp Telemann, Carl Philip Emanuel Bach und Johann Baptist Georg Neruda, Stöhr zufolge eigentlich ein Familienkonzert. Im 18. Jahrhundert war man in der Komponistenfamilie wenn nicht blutsverwandt, so zumindest gut befreundet.

Sammartinis Concerto grosso splittete Stöhr in zwei Teile, nach den zwei Sätzen zum Warmwerden und Setzen der Klangkoordinaten im Altarraum hoben sich die Musiker den "Weihnachtssatz" für den Schluss auf. Telemanns Trompetenkonzert in D-Dur sah dann einen glänzend aufgelegten Bernhard Münchbach an der Trompete. Am Samstag hatte er noch mit den erwachsenen Schülern seines Erwachsenenblasorchesters auf dem Offenburger Weihnachtsmarkt konzertiert, am Sonntag veredelte er kinzigaufwärts in Hausach das Adventskonzert. Im zweiten Telemann-Stück des Nachmittags bekamen die Zuhörer akustisch vor Augen geführt, dass der europäische Gedanke auch schon zu Lebzeiten Telemanns ein Thema war: Italienische Sicilienne, englische Angloise, französische Musette und noch einige mehr durften in der Ouvertüre in D-Dur für einige Momente national die erste Geige spielen.