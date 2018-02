Hausach Sie sind viele und sie wollen spielen

Hausach. Zum 56. Burgfrauenkaffee hatten die Burgfrauen um Maria Benz und Kerstin Rutkowski eingeladen. Mit Fasnachtsmusik trug die Hausacher Stadtkapelle zur Stimmung bei. Hubert Heizmann oblag die Moderation des Nachmittags, der mit dem Besuch von Hansele und Spättle, dem Auftritt des Mühlenbacher Männergesangvereins, der Hausacher Volkstanzgruppe und einer Abordnung der Schnurranten vieles bot.

Narrenvorstand Bernd Rößler und Vize José Oliver lasen ihre Rede: "Wie heißt’s so schön, wir sagen’s gern: Der Narren sind gar viele! Und Narren kennen keinen Herm, ihr Ziel heißt närrisch: Spiele!". Und so spielten sie mit den Worten und rieten, sich auf die Fasent einzulassen. "Genießt den Tag, Kaffee und Kuchen, genießt das närrische Ohooo! So etwas wie den Burgfrauenkaffee muss man suchen – uf aich a dreifach kräftiges Narri Narro!"

Gerne wurde in den Ruf eingestimmt, bevor Bürgermeister Wolfgang Hermann erklärte: "Ich wusste zunächst nicht, was der Burgfrauenkaffee sein soll. Herausgekommen ist ein wunderbarer Nachmittag." Das vergangene Jahr hätten Kommunal- und Bundestagswahlen dominiert, nun gelte es in Hausach dicke Bretter zu bohren. "Ein großes Schwimmbad, eine noch größere Schule – und ein kleiner Geldbeutel", brachte er es auf den Punkt. Sich selbst bezeichnete Hermann als Fasnachtslehrling, der nicht wisse, warum bei der "Katzenmusik" keine Hunde mitspielen dürften und ob ihm bei der Elfe-Mess vielleicht eine Elfe erscheine. Wenigstens beim Schnurren habe er gelernt, dass es nichts mit schnorren zu tun habe. In Richtung Narrenzunft gab er sich kämpferisch: "Den Schlüssel vom Rathaus geb ich net her! Des könnt ihr vergesse!". Dafür habe er zu hart gearbeitet und geschwitzt. "Ihr könnt am Schmutzigen Donnerstag gerne kommen – aber den Schlüssel kriegt ihr net!"