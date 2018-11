Hausach "Sie ist ein sehr starkes Mädchen"

n Die Ankunft in Deutschland: "Wir waren so müde, dass wir dort eigentlich bleiben wollten. Doch wir folgten dem Strom, gingen über eine Brücke und plötzlich waren wir in Deutschland", erinnert sich Sahar. Doch eigentlich wollten sie, nachdem sie von anderen Geflüchteten gehört hatten, dass es mittlerweile zu viele Schutzsuchende in Deutschland gibt, dort gar nicht bleiben. Ein Soldat überredete Sahar, die ihn auf Englisch ansprach, in Deutschland zu bleiben. "Ich glaube, du hast hier eine Chance. Bleib hier", meinte er.

n Leben im Kinzigtal: Sahar und Anis folgten dem Rat. Über Stuttgart und Meßstetten kamen sie schließlich nach Offenburg und dann nach Steinach. Neun Monate lebten sie auf beengten Raum in Containern, Sahar, deren Deutsch sich in Rekordzeit verbesserte, übersetzte immer wieder für andere Geflüchtete. Bereits auf der Flucht hatte sie das hin und wieder getan. Zuerst besuchte die Realschule in Haslach, als sie auf das Robert-Gerwig-Gymnasium in Hausach wechselte, zogen sie nach Hausach in den Mostmaierhof. Auch hier waren die Wohnverhältnisse beengt. "Ich machte meine Hausaufgaben auf den Boden", erzählt Sahar. Nachdem das Mostmaier-Haus allerdings einer anderen Nutzung übergeben wurde, schafften sie es, ein kleines Domizil an der Hauptstraße zu bekommen. In der Zwischenzeit hatte Sahar vom Roten Kreuz auch einen Kurs besucht, der sie zertifizierten DRK-Dolmetscherin machte.

n Das Stipendium: Auch bildungsmäßig gab es für die inzwischen 13-Jährige eine neue Perspektive: Beim Literaturfestival Leselenz sprach sie den Schriftsteller Senthuran Varatharajah an, der in den 80er-Jahren ebenfalls nach Deutschland geflohen war und bei einer Lesung von seinen Erfahrungen berichtete. Varatharajah wies Sahar auf das Programm "Talent im Land" hin, das ihn gefördert hatte und empfahl ihr, sich ebenfalls zu bewerben.

Und Sahar nahm den Rat zu Herzen: Sie informierte sich und erfuhr, dass sie an der nächsten Bewerbungsphase teilnehmen konnte. Der Papierkram für die Bewerbung stellte sie vor einige Herausforderungen. "Ich hatte richtig Stress, denn gleichzeitig versuchte ich, in die Hochbegabtenschule in Schwäbish-Gmünd zu kommen", berichtet Sahar. Diese Schule hatte eine Dame aus dem Jobcenter in Offenburg ihr empfohlen.

Schließlich erhielt Sahar von "Talent im Land" (TiL) eine Einladung zum Auswahlverfahren nach Stuttgart. Nach einem Bewerbungsgespräch, Gruppenarbeiten und Tests wartete Sahar und war überglücklich, als sie die erlösende Mail bekam: Sie war in das Programm aufgenommen worden. Damit stehen ihr pro Monat 150 Euro zur Verfügung, die sie für Bücher und anderes Bildungsmaterial verwenden kann. "Bestimmt hundert Mal bin ich in einer Freiburger Buchhandel an einem Band mit Kafka-Werken vorbeigeschlichen und habe mich nicht getraut, ihn zu kaufen. Als ich Stipendiatin wurde, habe ich mir das Buch dann besorgt", erzählt die 14-Jährige.

n Die Hochbegabtenschule: Das Stipendium öffnete ihr auch bei der Hochbegabtenschule die Türen: Eigentlich bewarb sie sich für das kommende Schuljahr zu spät, doch der Hinweis von ihrem Ehemaligen Lehrer Hartmann veranlasste die Schulleitung dazu, sich das Mädchen trotzdem anzusehen. Nach einem Intelligenztest und Gesprächen durfte Sahar ihre Koffer packen und in das Internat ziehen. Seit September dieses Jahres lebt sie in Schwäbisch-Gmünd und besucht ihre Mutter alle zwei Wochen. Für diese ist die Trennung manchmal schwer, wie sie zugibt: "Sie ist mein einziges Kind und ich vermisse sie. Aber es ist mir auch wichtig, dass Sahar diese Schule besucht, da sie dort bessere Bildungsmöglichkeitene hat." Anis Ghorbani hat sich von der Einrichtung selbst ein Bild gemacht und ist begeistert: "Sie ist toll, alle Lehrer sind sehr jung und nett, geduldig und freundlich. Der Direktor kennt alle Schüler mit Namen. Es ist wie eine zweite Familie". Auch Sahar bestätigt: "Ich fühle mich sehr wohl."

n Zukunftstwünsche: Sie hofft, später Physikerin oder Chemikerin zu werden. "Ich will einen guten Schulabschluss machen und einen guten Job finden und meine Sprache noch weiter verbessern", sagt sie. Um ihr Deutsch weiter zu verbessern, muss sie sich allerdings sehr anstrengen: Es ist eigentlich schon perfekt und keiner kann ihr bis auf einen kaum wahrnehmbaren Akzent anhören, dass es nicht ihre Mutersprache ist.

Mittlerweile hat sie angefangen, ihre Kurzgeschichten, die seit ihrer Kindheit verfasst, auch in Deutsch zu schreiben. Auch in der Literatur wäre eine Karriere für sie vorstellbar. Denn sie hat Talent. Immer wieder werden Beiträge von ihr in einem Magazin veröffentlich, das auch in Afghanistan erscheint. Manchmal kann ihre Mutter kaum glauben, dass Sahar erst 14 Jahre alt ist. Und das ist verständlich: Das Mädchen spricht und verhält sich wie eine Erwachsene. "Sie hat so viele Erfahrungen gemacht, eigentlich zu viele für ein Kind. Sie musste schnell erwachsen werden und ist ein sehr starkes Mädchen", sagt Anis Ghorbani.

Doch auch wenn Sahar wie eine mindestens 18-Jährige und sehr abgeklärt wirkt, ist sie keineswegs traurig. Sie lacht viel und herzlich. Nicht ohne Grund: "Ich habe hier eine Zukunft", sagt sie.