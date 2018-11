Hausach "Sie ist eigentlich immer fröhlich"

Hausach/Bollenbach. Fröhlich sitzt Sarina auf dem Fußboden und grinst die Besucher schelmisch an. Auf den ersten Blick wirkt sie wie ein normales, dreijähriges Mädchen. Doch sie kann nicht laufen und spricht auch nicht. "Sie ist in allem hinten dran, sie braucht für alles länger", fasst Vater Tobias die Entwicklung seines Kindes zusammen. Schon bald nach der Geburt merkten er und seine Frau Sabine, dass mit ihrer Tochter etwas nicht stimmt. "Sie trank extrem langsam und im Alter von sechs Wochen wurde dann eine Gaumenspalte diagnostiziert, die operiert wurde, als sie acht Monate alt war", erzählt ihr Vater. Doch das war nicht alles: "Sarina drehte sich extrem spät, sie fing spät mit dem Robben an, alles, was sie machte, kam extrem spät", erinnert sich der 33-Jährige. Eine Entwicklungsverzögerung wurde diagnostiziert, "aber wir wussten lange nicht, woher das kommt", so Tobias Roser.

Chromosomenfehler

Erst bei einer detaillierten Untersuchung, bei der Sarina sowohl körperlich als auch genetisch genau analysiert wurde, kam heraus, dass bei dem Mädchen ein Chromosom fehlerhaft ist. Sie leidet unter einer sogenannten Mikrodeletion. Ein Stück des 16. Chromosoms fehlt – ein recht seltener Defekt. Für Sarinas Eltern bedeutet das konkret, dass ihre Tochter in allem, gefördert werden muss. "Sie macht Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie", fasst Tobias Roser zusammen.