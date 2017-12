Hausach Selbst die Feuerwehr kommt vorbei

"Überraschenderweise besuchten die meisten, die sich als Spender registrieren lassen wollten, diese Veranstaltung nicht. Der Andrang hier war sehr gering", berichtete Franz. Er vermutete, dass die meisten sich bereits im Vorfeld schon so gut über Stammzellen-Spenden informiert hatten, dass sie sich sicher genug fühlten, um ohne Infoveranstaltung eine Probe abzugeben. Überrascht hatte ihn auch, dass einige extra für die Registrierungsaktion ins RGG gekommen waren, nicht um auch noch den Weihnachtsbasar zu besuchen. "Viele sagten, dass sie schon immer bei so etwas mitmachen wollten, aber sich bisher keine Gelegenheit dazu ergab", so Franz.

Das dürfte wohl auch auf die Feuerwehr Hausach zutreffen: Eine 20-köpfige Abordnung wurde am Freitagabend vorstellig, um an der Aktion teilzunehmen.

Aber auch einige, die aufgrund von verschiedenen Faktoren – Alter, Erkrankungen, oder ähnliches – nicht als Stammzellenspender in Frage kamen, unterstützen die Aktion in Form einer Spende. Ein Registrierungsset kostet 35 Euro und es ist jedem, der sich registrieren lässt, freigestellt, ob er den Betrag selber begleicht. Für den Fall, dass nicht, begleicht die DKMS die Kosten. Im Vorfeld der Aktion hatte Franz auch mehrere Firmen angeschrieben und bei ihnen um Spenden gebeten. So kamen 2100 Euro zusammen. Und nach Ende der offiziellen Aktion war noch lange nicht Schluss: Nicht nur, dass der Spendenbetrag sich noch einmal um 1000 Euro erhöhte. 150 Sets waren insgesamt verbraucht worden, 100 blieben also noch übrig. 50 davon gehen zurück an die DKMS, 50 behält Franz. Denn es gibt einige in Hausach, die sich noch registrieren lassen wollen. Diese hat Franz kurzerhand zu sich nach Hause eingeladen, wo er nach telefonischer Vereinbarung bis zum 24. Dezember noch Proben entnimmt.

Mit dem Ergebnis der Aktion ist Franz zufrieden, vor allem angesichts der Tatsache, dass der Elternbeirats null Erwartung" hatte. "Ich könnte mir vorstellen, so etwas nochmal zu machen", meint der Organisator.

Weitere Informationen: Ingo Franz ist zur Vereinabrung eines Termins unter der Handynummer 0176/ 30453240 zu erreichen.

Für die Entnahme der Probe muss der Spender mit drei Wattestäbchen jeweils anderthalb Minuten an der Wangeninnenseite reiben. Auf diese Weise werden Zellen abgerieben. Diese enthalten die Informationen, anhand derer überprüft werden kann, ob Spender und Patient zusammenpassen. Ist das der Fall, ruft die zuständige Organisation den Spender an und bittet ihn zu einer weiteren Untersuchung. Danach muss der Spender Blut abgeben, das mittels einer speziellen Maschine in seine Bestandteile aufgeteilt wird. Die Stammzellen bekommt der Patient.