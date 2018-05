Hausach Schwimmer haben es derzeit schwer

"Bei uns ist immer etwas los", schloss Eric Heß seitens der sehr aktiven Männerriege. Die 34 Mitglieder treffen sich regelmäßig zu ihren Sporttagen. Auch das Faustballturnier mit den Leichtathleten gehört zu den beliebten Aktivitäten.

Diejenige Abteilung, die es derzeit am Schwersten hat, ihren Sport einigermaßen ordentlich zu betreiben, ist das Schwimmen. Nicola Fath berichtete dabei von den Schwierigkeiten, Freibäder oder gar Hallenbäder in der näheren Umgebung zu finden. "Dennoch sind wir dem Verein treu geblieben", betonte Fath. Die zwanzig Aktiven mit den vier Jugendlichen wurden in der Region unterschiedlich aufgenommen. Denn alle geöffneten Bäder haben einen vollen Terminkalender mit ihren eigenen Schwimmgruppen, so dass es Auswärtige schwer haben. Deshalb war die Zusage von Bürgermeister Wolfgang Hermann wichtig, sich darum zu kümmern, dass im benachbarten Haslach nach Eröffnung der Freibadsaison Trainingsmöglichkeiten geschaffen werden können. Auch dass die Abteilung Schwimmen im neuen Bad ihren Platz haben wird, ist für den Bürgermeister eine wichtige Angelegenheit.

Über Einnahmen und Ausgaben im hohen fünfstelligen Bereich legte Kassiererin Kirsten Witzke Rechenschaft ab. Die größten Einnahmeposten sind die Mitgliedsbeiträge und die Spenden. Die Ausgaben weiß man beim Beitrag zur Tartanbahn bestens angelegt.

Im Rahmen der Versammlung wurden außerdem acht langjährige Mitglieder für ihre Treue zum Turnverein mit Urkunden, Ehrennadeln und jeweils einem Geschenk ausgezeichnet:

25 Jahre: Nora Limberger 40 Jahre: Karl-Heinz Oberle und Hildegard Schmider

50 Jahre: Uta Fuchs, Heidi Kieninger und Klaus Wagner

60 Jahre: Peter Becherer und Rudi Sälzer