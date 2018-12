Hausach/Schiltach Böse Überraschung: Katzen nicht kastriert

Wieder zu Hause erlebte sie eine böse Überraschung: Bonnie wurde, obwohl das bei kastrierten Katzen eigentlich unmöglich ist, rollig, das heißt paarungsbereit. Das bedeutet für die Tiere vor allem eins: Stress. Nicht nur, um ungewollten Nachwuchs zu verhindern, sondern auch, um Katzen diese Belastung zu ersparen, lassen viele Katzenbesitzer ihre Vierbeiner kastrieren.

Drewniok fuhr erneut zu Schäffner, der bei Bonnie eine Nachkastration vornahm. "Im Bauch des Tiers fand ich Narbengewebe, das heißt, es war auf jeden Fall schon einmal operiert worden", berichtet Schäffner. Ihm fiel jedoch auf, dass der Schnitt am Bauch, den der vorher behandelnde Tierarzt gesetzt hatte, nicht so vorgenommen worden war, wie es heute an deutschen Universitäten gelehrt wird.

Während des Eingriffs wurde der Grund für die Rolligkeit der Katze schnell offensichtlich: "Ein Eierstock war noch vorhanden, der andere teilweise", so Schäffner. Der eine Eierstock habe weiter Hormone produziert, die die Katze dann rollig werden ließen.

Veterinär spricht von einem Kunstfehler

"Eine Kastration ist nur wirksam und per Definition nur dann auch wirklich eine Kastration, wenn alle Keimdrüsen, das heißt alle Eierstöcke, entfernt werden", betont der Tierarzt. Er spricht von einem Kunstfehler – und die Katzenbesitzerin ist sauer. Das nicht nur wegen der Kosten für die OP: "Mir geht es ums Tier und sein Wohlbefinden", sagt sie. "Die Beiden sind mir als kastriert vermittelt worden und waren es nicht. Ich komme mir veräppelt vor." Immerhin habe Schäffner ihr gegenüber versichert, dass Bonnie keine bleibenden Schäden von den Umständen der Kastration und Nachoperation behalten wird. Allerdings bleibt die Frage, ob bei Scully ebenfalls eine erneute Kastration nötig sein wird. Bisher habe sie aber glücklicherweise noch keine Anzeichen für Rolligkeit gezeigt, so Drewniok.

Ein Anwalt ist eingeschaltet worden

Der Tierschutzverein reagierte auf die Anschuldigungen geschockt und verweigerte erst einmal eine Stellungnahme. Nach dem Wechsel im Vorstand und nachdem er in der Angelegenheit selbst recherchiert hat, erklärt der Verein auf Anfrage des Schwabo aber, dass er einen Anwalt eingeschaltet habe. Auch mit dem damals behandelnden Veterinär sei Kontakt aufgenommen worden. Der könne sich das Ganze nicht erklären und sei sich absolut sicher, ordentlich gearbeitet zu haben, gibt die neue Vorsitzende Katharina Sorg weiter. Ein derartiger Fehler sei ihm auch noch niemals passiert.

Sorg betont aber auch, dass ihr eine gute Zusammenarbeit mit den Tierärzten in der Region wichtig sei und sie aus diesem Grund vorhabe, sich demnächst mit Veterinären in der Umgebung zusammenzusetzen.

Als Rolligkeit bezeichnet man den Zeitraum der Paarungsbereitschaft bei Katzen. Bei deren Höhepunkt reibt sich die Katze ständig an Gegenständen, rollt sich oft auf dem Boden, schreit laut und anhaltend, hält ihr Hinterteil herausfordernd in die Höhe und legt den Schwanz zur Seite. Katzen werden mehrmals im Jahr rollig, manche sogar alle drei Wochen.