Hausach "Rohrboter" und Kuckucksuhren

"Die Scheichinnen", allesamt Ehefrauen des Scheichs Abdullah ibn Abdullah ibn Abdullah, hatten ehrgeizige Pläne. Unverkennbar reich wie sie waren, wollten sie in Hausach viel Geld investieren und so unter anderem den Bahnhof zum Kamelbasar umwandeln, die Gesundheitswelt in eine Schönheitsfarm, Burg Huse werde zum "Palast der Winde" und im Kanal wollten sie eine Anlegestelle für Jachten errichten. "Sensation im Kinzigtal, Huse wird oriental" wirbelten die Damen singend durch den "Löwen" und verkündeten schließlich, dass angesichts all dieser Investitionen die WM nicht in Katar, sondern in Huse stattfinden werde.