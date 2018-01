Hausach Radiergummibrei und Knallfrösche

Zunächst lernten die Kinder Frau Kokolowski kennen, die in der Geschichte als ältere Dame Schulbedarf der besonderen Art produzierte und ausschließlich an Kinder verkaufte. Blaumach-Pillen, Abschreib-Lupen, Zeugnis-Radierer oder ferngesteuerte Kreide waren in ihrem Sortiment, in den Töpfen auf dem Herd kochten Radiergummibrei, Knetmasse oder Knallfrösche. Sie ist Florians Freundin, auch wenn er selbst erst zehn Jahre alt ist. Seine Mutter hat kein Verständnis dafür und immer wieder gibt es Streit – bis sich Florian wünscht, dass er einmal der Erwachsene wäre und dann die Mutter herumkommandieren würde.

Schrocke verstand es bestens, die Kinder durch Fragen mit einzubinden, erklärte schwierige Begriffe wie Asphalt, Kreuzworträtsel oder Gesundheitsamt und begann den zweiten Teil der Lesung mit einem chaotischen Morgen. "Auch die Sonne schien kaputt zu sein, weil sie so hell war", las die Autorin. Doch das war nichts gegen die Erwachsenen, die sich völlig verrückt benahmen und immer wieder für viel Gekicher bei den Zuhörenden sorgten. "Könnt ihr euch vorstellen, was da passiert ist?", fragte Schrocke in die Runde. "Die alte Frau hat ein Mittel erfunden und alle haben das getrunken, damit die Kinder nicht mehr in die Schule müssen", wurde vermutet.

Die Autorin erzählte in groben Zügen, wie die Geschichte weiter geht und was es mit der Elternschule auf sich hat. Abschließend erklärte sie anhand von Schokolade und Gummibären, warum ihr Buch unter dem Pseudonym Armina Paul veröffentlicht wurde.

José F. A. Oliver erklärte zu Beginn der Lesung die Modalitäten eines dreimonatigen Stadtschreiberstipendiums im Molerhiesle. Auf die drei Stipendienplätze bewerben sich jedes Jahr etwa 90 Schriftsteller. Während des Aufenthalts gibt es eine monatliche Apanage von 1500 Euro. Damit verbunden ist außerdem ein Stipendium für Literatur an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe. In der Bewerbung zum Hausacher Stadtschreiber-Stipendiat muss von den Autoren ein Fragebogen ausgefüllt werden. Die Jury hatte Kathrin Schrockes seitenlange Antwort auf die Frage "Welche Kinderbuchfigur hätten Sie gerne erfunden?" ebenso beeindruckt wie die Angabe, dass sie von ihren Händen aufgrund der Gebärdensprache das Beherrschen grammatischer Regeln gelernt habe.