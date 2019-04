Hausach Polizisten retten Entenküken

Die Aktion habe der Streifenbesatzung des Polizeireviers Haslach den Arbeitstag versüßt, heißt es in einer Mitteilung. Demnach waren die Beamten gegen 15.30 Uhr auf Streife in der Hauptstraße, als sie das offenbar verängstigte Jungtier auf der Fahrbahn erkannten. Dieses machte keine Anstalten, den rettenden Fahrbahnrand zu suchen. Nach einer kurzen Verfolgung gelang es, das nur wenige Tage alte Küken einzufangen. Da von dem Rest der Entenfamilie aber jede Spur fehlte, mussten die beiden Ordnungshüter ihren gefiederten Freund kurz danach in die Obhut des Tierschutzvereins übergeben.