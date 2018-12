Hausach "Pilotprojekt und Erfolgsmodell"

Hausach. Den Spatenstich für die Erweiterung der Graf-Heinrich-Schule, "größte Einzelprojekt in der Geschichte Hausachs" wie Bürgermeister Wolfgang Hermann sagte, hat die Stadt am Dienstagnachmittag gefeiert. "Etwas in der Größenordnung hatten wir noch nie", betonte Hermann und erinnerte an den Realisierungswettbewerb vor zwei Jahren. Diesen hatte Hausach ausgelobt, um den besten architektonischen Entwurf zu küren, nach dem die Erweiterung dann gebaut werden sollte. Gewonnen hatte unter 25 eingereichten Plänen das Büro Schätzler aus München.

Bau hat bereits im November begonnen

Der Bau hat bereits vergangenen Monat begonnen und zwar mit dem Teil D. Für dieses musste das alte Postgebäude abgerissen werden. Seine Fertigstellung ist für August 2020 geplant. Der zweite Abschnitt ist der Neubau Bauteil B, bei dem der Glasgang und der alte Fahrradkeller abgerissen werden sollen. Dessen Bauzeit dauert voraussichtlich von 2020 bis 2022. Der dritte, vierte, und fünfte Abschnitt sind Sanierungsmaßnahmen im Bauteil A mit dem alten Neubau, Bauteil C mit dem historischen Schulgebäude und Teil E mit dem Telekomgebäude. 2025 sollen alle Maßnahmen abgeschlossen sein. Insgesamt kostet die Erweiterung 14,6 Millionen Euro. Allein der erste Abschnitt schlägt mit 6,7 Millionen Euro zu Buche. "Es ist ein wahnsinniges Mammutprojekt", meinte Hermann, bezeichnete es aber auch als "Pilotprojekt und Erfolgsmodell". "Der Zulauf demonstriert die Zukunftsfähigkeit der Gemeinschaftsschule", meinte er und fügte hinzu, er sei sich sicher, dass der Neubau die GHS zu einer Vorzeigeschule mache. Dem stimmte Schulleiterin Simone Giesler zu: "Ich bin schon jetzt stolz auf die Schule", sagte sie.