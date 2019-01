Hausach Personalnot herrscht auf allen Seiten

Hausach/Hornberg/Haslach. Rieger war im September 2016 als Gemeindeassistentin während ihrer Berufeinführungsphase nach Hausach gekommen und wurde im Juli dieses Jahres als Gemeindereferentin beauftragt. Damit war sie für Schulunterricht, das Präventionsprojekt gegen sexuellen Missbrauch, die Ministrantenarbeit, die Schülergottesdienste und Seelsorgearbeit zuständig.

Abwesenheit Riegers: Ende Oktober konnte sie allerdings nicht mehr zur Arbeit erscheinen. Im kirchlichen Nachrichtenblatt vom November wies Pfarrer Christoph Nobs darauf hin, dass die hauptamtliche Seelsorge aus diesem Grund nur eingeschränkt wahrgenommen werden könne. Alle Termine von Rieger, insbesondere die im Rahmen des Präventionsprojekts, wurden bis auf Weiteres abgesagt. Gottesdienste fanden wie bisher statt. Die Betreuung der Erstkommunikanten, der Schülergottesdienste des Weihnachtsmusicals und die Vorbereitung auf die Weihnachtszeit mussten anderweitig organisiert werden. Die meisten Aufgaben übernahm Pfarrer Nobs, der nun als einziger hauptamtlicher Seelsorger in den Gemeinden tätig war. Das blieb bis Dezember so. Wechsel der Referentin: Am 29. Dezember verkündete Nobs in einer Mail der Seelsorgeeinheit, dass Rieger zum Anfang 2019 von Hausach nach Haslach wechseln würde. Im Anhang der Mail befand sich ein Schreiben Riegers an die Pfarrgemeinderäte, in dem sie sich verabschiedete und für die vergangenen Jahre bedankte. "Ich habe Mitte Dezember vom Erzbischöfliches Ordinariat die Mitteilung erhalten, dass Frau Rieger nach Haslach geht", erklärte Nobs auf Anfrage des Schwabo. Gewusst hatte er im Vorfeld nichts davon. "Das habe ich so nicht erwartet", sagte er. Eine Gemeindereferentin müsse nämlich nicht bei ihm kündigen, sondern einen Stellenwechsel bei der Erzdiözese in Freiburg beantragt. Laut deren Pressestelle kann sich ein Gemeinderferent für eine ausgechriebene Stelle bewerben. Die Versetzung wird dann seitens des Dienstgebers ausgesprochen.

Außerordentliche Sitzung: In den Gottesdiensten am 29. und 30. Dezember gab Nobs die Information über Riegers Wechsel dann auch an die Gläubigen weiter und traf sich mit dem Vorstand des Pfarrgemeinderats, um sich zu beratschlagen. Der Vorstand kam überein, mit dem gesamten Pfarrgemeinderat Maßnahmen zu diskutieren und lädt am Mittwoch, 9. Januar, zu einer außerordentlichen Pfarrgemeinderatssitzung ein (siehe Info). In dieser soll eruiert werden, wie die Überbrückungszeit gestaltet werden soll. Bis Sommer 2019 werde die Seelsorgeeinheit nämlich wohl keine neue Kraft bekommen, erklärt Nobs. Im Januar werde die Stelle ausgeschrieben, dann folge erst einmal die Bewerbungsphase. "Mindestens bis dahin bin ich die Hauptkraft in der Seelsorge", so Nobs.