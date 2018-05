Hausach Offenes "Gespräch unter Dichtern"

Hausach. José F. A. Oliver und Tim Trzaskalik legten am vergangenen Donnerstag in der Buchhandlung Streit große Offenheit und Zugänglichkeit an den Tag. Die rezitierten Verse aus dem neuen Gedichtband "wundgewähr" von Oliver und dem Erstlingswerk "Versurren" von Trzaskalik setzen sich mit sehr menschlichen Themen wie Verlusterfahrungen und Weltzweifel auseinander.

"Was erwartet uns bei einem Gespräch unter Dichtern? Wir wissen es selber nicht, was auf uns zukommt", stimmte Oliver das Publikum auf einen Austausch aus dem Augenblick heraus ein.

Er habe zum Berliner Verlag Matthes und Seitz gewechselt, der bereits seine "Gedichte aus Istanbul" publizierte. Für ihn sei ein guter Lektor, der sich mit dem Werk auseinandersetze, ganz wesentlich.