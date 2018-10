Hausach Nomaden im Supermarkt getroffen

Hausach. Sechs Monate lang hat das Paar das Land in zwei Etappen bereist und dabei zahlreiche Überlebenskünstler gefunden: zum Beispiel 1000-jährige Pflanzen in der Küstenwüste Namib, farbenprächtige Chamäleons oder gefährliche Schlangen und außergewöhnliche Käfer im tiefsten Dünensand. Sie begegneten Farmern, die der Erde Nahrung abtrotzen und Naturvölkern, die nicht nur von Wassermangel bedroht sind. Am Freitagabend hat Josef Niedermeier in der voll besetzten Hausacher Stadthalle mit seiner live kommentierten Panorama-Multivisionsshow über Namibia, im Rahmen von Kinzigtal Weltweit, das Publikum in den Bann gezogen.

Das afrikanische Land Namibia, dessen Name von der ältesten Wüste der Welt, der Namib herrührt, ist ursprünglich und voller Gegensätze. Es beherbergt Landschaften von unvergleichlicher Schönheit, Wildheit und überraschender Vielfältigkeit, aber jeder Bewohner, egal ob Mensch, Tier oder Pflanze, muss sich extremer Trockenheit beugen und lernen, sich anzupassen. Immer wieder ging am Freitagabend ein Raunen durch das Publikum, als die Bilder und Kurzfilme über die Leinwand flimmerten, die aus ungewöhnlichen Perspektiven und teilweise mit Zeitraffer aufgenommen wurden.

Viele Zeitraffer-Aufnahmen