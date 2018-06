Hausach Neues Rad klappert in Fischerbach

Fischerbach. Es ist ein warmer Frühlingstag – doch an der Walderholungsanlage ist davon nichts zu spüren. Der idyllische Platz liegt im Schatten, ein lauer Wind weht. Und an der kleinen Hütte dreht ein Wasserrad munter seine Runden.

Die Walderholungsanlage wurde vor rund 40 Jahren unter dem damaligen Bürgermeister Alfred Bächle mit Hilfe von Bauhof und Waldarbeitern geschaffen. Die Maurerarbeiten übernahm damals Ernst Wangler. Vor etwa 20 Jahren wurde das Wasserrad schon einmal erneuert, erklärt Bürgermeister Thomas Schneider beim Ortstermin.

Nun war es aber wieder in die Jahre gekommen und stand schon seit einer Weile still. Das sei einem Fischerbacher Bürger aufgefallen, der auf seinem Spaziergang an der Walderholungsanlage vorbeikam. Erst durch seine großzügige Spende sei eine Restaurierung möglich gewesen, erklärt Schneider.