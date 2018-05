Hausach Neue Mieter für das Mostmaierhaus

Hausach. Im Mostmaierhaus, das zuletzt als Flüchtlingsunterkunft genutzt wurde, sollen zwei Dreier-Wohngemeinschaften und eine Zweier-Wohngemeinschaft entstehen "Für uns ist das ein echter Glücksgriff", sagt Jasmin Metzger, Bereichsleiterin Wohnen bei der Lebenshilfe. Es sei schwer, geeigneten Wohnraum für eine ambulante Wohngruppe zu finden. Einziehen sollen Menschen mit Behinderung, die den Großteil ihres Tages selbst gestalten können.

Durch die Belegung eines ganzen Hauses mit Bewohnern könnten die Betreuungszeiten gebündelt werden, sodass in der Regel an jedem Abend eine Person als Ansprechpartner für die Bewohner vor Ort ist, erklärt Metzger. Neben dem Hausacher Seniorenzentrum wohnen bereits seit einigen Jahren fünf Menschen mit Behinderung, die dort vom Team des Ambulant Betreuten Wohnens begleitet werden. Die Finanzierung erfolge in der Regel über die Eingliederungshilfe und Grundsicherung, erklärt sie. Mieter seien die Bewohner selbst.

Als positive Ergänzung zum kulturellen und sozialen Leben auf dem Mostmaierhof sieht auch Erich Armbruster von der Mostmaier GbR die neuen Bewohner. "Schön, dass dauerhaft Leben auf dem Hof ist – auch außerhalb von Veranstaltungen", sagt er.