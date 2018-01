Hausach Neue Katzenkinderstube bietet Platz

Alle diese Tiere mussten bisher an private Pflegestellen gegeben werden, aber davon gibt es nicht viele.

Auch wenn jetzt im Tierheim Platz für Katzen geschaffen wurde, sucht Mayer immer wieder Menschen, die bereit sind, das eine oder andere Tier aufzunehmen. Auch Menschen, die sich stundenweise um die Tiere kümmern, werden immer gebraucht.

Ehrenamtliche Helfer

Viel wurde im Laufe des Jahres erreicht und vieles davon durch ehrenamtliche, freiwillige Hilfe. Die elektrischen Installationen, Wasserleitungen und die Heizung sind neu. Beim Fußboden hat sich Mayer für einen speziellen Krankenhaus-Bodenbelag entschieden. "Der ist strapazierfähig und gut zu reinigen", sagt sie. Aufgrund von Aufrufen auch im Schwabo melden sich oft Helfer. "Das ist dann allerdings oft nur kurzfristig", sagt Mayer. Die Handballer vom Verein in Haslach und die Mitarbeiter der Sparkasse Haslach-Zell haben sehr geholfen. Auch Polizeibeamte wollen sich privat einsetzen.

"Die Zusammenarbeit mit der Polizei läuft Hand in Hand" sagt Mayer.

So wurde im Oktober in Hausach ein Mann festgenommen, der vier Hunde bei sich hatte. Diese mussten kurzfristig unterbracht werden. Für einen von ihnen wurde eine Familie gefunden, die anderen drei sind jetzt bei einer Verwandten des Verhafteten in Spanien. In so einem Fall ist das Tierheim Ansprechpartner für die Polizei.

Im Moment wartet Mayer auf fünf Katzen. "Sie werden eingefangen und dann kastriert. Wir müssen sehen, ob sie handzahm sind", informiert die Vorsitzende des Tierschutzvereins.

Teure Kastration

Die Kastration der Tiere geht zu Lasten der Fundkostentierpauschale der Gemeinde. Diese beträgt 40 Cent pro Einwohner pro Jahr. "Das hört sich erst einmal viel an, ist es aber nicht, wenn man bedenkt, dass die Kastration eines Katzenmädchens 100 bis 120 Euro kostet und die eines Buben 60 bis 80 Euro", gibt Mayer zu Bedenken.

Nur durch Spenden sei es beispielsweise im vergangenen Jahr möglich gewesen, zehn Katzen eines Hofs in Oberharmersbach zu kastrieren. "Am Ende des Jahres wären es sonst 50 Katzen gewesen", rechnet Mayer.

"Schön wäre es, für die dauerhaft hier lebenden Katzen einen alten Stall mit eingezäuntem Freigang zur Kinzig herzurichten", wünscht sich Mayer.

Neues Treppenhaus geplant

Nach der Fertigstellung des Katzentrakts steht aber als nächstes erst einmal der Bau eines neuen Treppenhauses auf dem Plan. Da das Haus als Tierheim ein öffentliches Gebäude ist, müssen strenge Kriterien erfüllt werden. Das zu enge Treppenhaus wird im Moment von den Behörden nur geduldet. Im Obergeschoss ist der Raum für die Nager. Dort sind im Moment hauptsächlich Ratten untergebracht.

Hunde müssen nach wie vor in privaten Pflegestellen untergebracht werden und darum möchte Heike Mayer eine Gartenhütte mit Freigang für Fundtiere in Stand zu setzen.

"Hunde dürfen immer nur eine gewisse Zeit bleiben. Das muss mit dem Veterinäramt verhandelt werden" erzählt Mayer.

Andererseits seien Hunde sowieso meistens nach einer Woche wieder zuhause. Mithilfe von Facebook können die Besitzer oft schnell gefunden werden.

Trotzdem ist Mayer auch immer auf der Suche nach Menschen, die Hunde kurz- oder längerfristig aufnehmen oder sich stundenweise um sie kümmern.

Im Moment hat sie einen "schweren Fall". Das ist ein kleiner bis mittelgroßer "Mix", der traumatisiert und daher verhaltensauffällig ist. Der circa zehnjährige Peter hat ungefähr eineinhalb Tage neben seiner toten Besitzerin gelegen und ist außerdem weder an Halsband noch an Leine gewöhnt. "Ich will ihn noch nicht aufgeben. Man muss sich ihm mit Herz und Verstand nähern, aber es ist nicht einfach", sagt Mayer traurig.

165 000 Euro sind insgesamt für den Umbau des Tierheims geplant gewesen. Ein Drittel trägt die Gemeinde, ein Drittel das Land und ein Drittel der Tierschutzverein. Laut Heike Mayer liegen die Bauarbeiten in Bezug auf die Kosten genau im Plan.