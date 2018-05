Hausach Nach 1:2 erlahmt die Hausacher Gegenwehr

Es war aber ein hartes Stück Arbeit, ehe der Aufsteiger das Tabellenschlusslicht SV Hausach niederringen konnte. Für einen Paukenschlag nach zehn Minuten sorgten allerdings zunächst die Gäste, als Bruckner aus 30 Metern Maß nahm und den Ball zum 1:0 unter die Latte setzte.

Die Gastgeber mussten sich nun erst einmal sammeln und hatten es Schlussmann Schuck zu verdanken, dass sie nicht noch höher in Rückstand gerieten, als dieser per Fußabwehr erneut gegen Bruckner parieren konnte. Im Anschluss kämpfte sich der SVF zwar in die Partie, wirkte nach vorne jedoch lange zu kompliziert, so dass Hausach den Ausgleich noch verhindern konnten.

Nach gut einer halben Stunde war es dann aber soweit: Mit einem herrlichen Tor erzielte Dennis Kaiser schließlich den Ausgleich, als er den Ball quasi per Distanzschuss in den Winkel zimmerte (32.) und den 1:1-Pausenstand erzielte.