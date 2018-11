Hausach "Muss in Mitarbeiter Zeit investieren"

Hausach. Fechner war auf Einladung von SPD-Gemeinderätin Brigitte Salzmann nach Hausach gekommen, die ihn nach der Landtagswahl in Bayern kontaktiert hatte. Da Seniorenpflege laut Fechner eines der "Topthemen" im Bundestag sei, stattete er dem Seniorenzentrum am Schlossberg einen Besuch ab – nicht zuletzt aber auch, weil dort mit dem 102-jährigen Walter Börold das älteste SPD-Mitglied Südbadens lebt. "Ich möchte auch mal so alt werden wie Sie", scherzte Fechner mit Börold. "Allein, um die B 33-Umfahrung in Haslach noch erleben zu können." Das Durchschnittsalter der Heimbewohner beträgt laut Leiter Dietmar Haas 90 Jahre.

Haas nannte dem Politiker auf Anfrage einige Stammdaten der Einrichtung. Demnach existiert sie seit rund zehn Jahren und war eine der ersten im Kreis, das nach dem Hausgemeinschaftskonzept aufgebaut wurde. Konkret bedeutet das, dass es jede der sechs Wohngruppen eine eigenständige Küche hat, in denen Hauswirtschafterinnen alle Mahlzeiten zubereiten. "Es wird nur frisch gekocht und die Bewohner helfen bei der Erstellung des Speiseplans", betonte Haas. Generell herrsche eine "familiäre Atmosphäre".

Dass es von der Politik gewollt sei, dass nur Schwerstpflegebedürftige in Heimen betreut werden, habe in mehrfacher Hinsicht Auswirkungen auf die Arbeit des Pflegedienstes. Der ambulante Dienst muss höchst flexibel sein; aufgrund der Arbeitsdichte sei des desweiteren schwierig Kräfte ins Heim zu bekommen. Der neue Personalschlüssel ändere daran wenig, zumal die Erhöhung zu Lasten der Bewohner falle. "30 Prozent von ihnen sind Sozialhilfeempfänger", verdeutlichte Haas. Außerdem könne kein Heim es sich heutzutage leisten, unter Tarif zu zahlen. Er betonte in diesem Zusammenhang: "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, wir entlohnen nach Tarif."