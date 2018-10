Hausach "Müssen in den sauren Apfel beißen"

Auch die Elektroarbeiten an den Bauteilen B und D wurden vergeben und hier liegen die Kosten unter der Planung. Den Zuschlag bekam die Firma Elektro Schillinger in Hausach, sie gab mit circa 1 020 000 Euro das günstigste Gebot ab. Die vorhergehende Kostenberechnung hatte bei 1 039 000 Euro gelegen. Bernhard Kohmann (SPD) betonte, dass es Anbetracht der Serviceleistungen von Vorteil sei, dass der Auftrag an eine heimische Firma geht.

Für den weiteren Bau ist ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) erforderlich, da die Baustelle in direkt neben den Schule liege und ständig fünf bis sechs verschiedene Firmen arbeiten, so Bauamtsleiter Hermann-Josef Keller. Der Koordinator müsse laufend auf der Baustelle sein. Er kontrolliere beispielsweise, ob die Ausfahrt richtig beschildert sei und Helme getragen würden. Die Kosten beliefen sich auf circa 2 0 000 Euro für 22 Monate.

Der Gemeinderat Hausach votierte einstimmig für den Vorschlag der Verwaltung, den Auftrag an die Firma Robbin aus Freiburg zu vergeben. Das Honorar berechnet sich nach den anrechenbaren Baukosten.

Werner Gisler, Amtsleiter des Rechnungsamts, antwortete auf die Frage von Udo Prange (Freie Wähler), dass vier unterschiedliche Anträge für Fördermittel gestellt worden seien. Am schnellsten werde voraussichtlich der Zuschuss zum Ausbau der Ganztagsbetreuung bewilligt.