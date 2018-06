Hausach Mit der Bahn beginnt die Blütezeit

Die Bahn war damals der größte Arbeitgeber und viele Neubürger ließen die Einwohnerzahl Hausachs nach oben schnellen. Die Familien der "Isebähnler" wohnten in eigenen Häusern, die ganze Straßenzeilen bildeten. Besonders angesehen waren freilich die Lokführer, die besonders gut verdienten. Darum lautete der Rat der Mütter an ihre Töchter nicht selten: "Guck, dass du einen Lokführer abkriegst". Auch die Gastronomie um den Bahnhof entwickelte sich zu dieser Zeit prächtig.

Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs kamen 60 Züge täglich aus Offenburg in Hausach an. Die beiden Weltkriege brachten Einschnitte ins Bahnleben. Soldaten und Material wurden transportiert und von Jagdbombern angegriffen. Nach dem Aufbau 1945 war die vollständige Elektrifizierung 1977 ein weiterer Meilenstein. "Heute arbeiten keine fünf Personen mehr", so Märtin, "aber es halten noch immer alle Züge in Hausach."

Die Bilderschau, die von Udo Prange erstellt wurde, zeigte viele Dokumente und Bilder und weckte bei den Besuchern so manche Erinnerung. Sie wurde vom Museumsteam liebevoll zusammengestellt, erklärt Hubert Maier-Knapp, der die Bilder auf der Leinwand kommentierte. Der Vortrag und die Bilderschau wurden mit anhaltendem Applaus belohnt.

Das Museum im Herrenhaus ist an jedem letzten Sonntag im Monat in der Zeit von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Sonderführungen sind nach Absprache unter Telefon 07831/79 75 möglich. Der Eintritt zum Museum ist frei.