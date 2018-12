Hausach Lyrik-Szene ist lebendiger als je zuvor

Was in der deutschen Lyrik fehle, ist laut Seel ein ausgesprochener Feminismus oder die Berücksichtigung der Gender-Debatte. Die gängige Literaturszene sei zu einseitig und bisweilen sexistisch – aber doch nicht ganz so vielgeschlechtlich ausgeprägt, wie das in anderen Teilen der Kunst sei. Der weibliche Anteil bei Auszeichnungen liege bei etwa 30 Prozent und es scheine zu gelten: je prestigeträchtiger ein Preis ist, desto geringer sei der weibliche Anteil der Prämierten.

Als eine neue Herausforderung gelte es sogenannte "Follower" und Räume im Internet für sich zu gewinnen. Die deutsche Lyrik werde im Augenblick auch wieder politischer und gesellschaftlich engagierter, gerade unter den jüngeren Dichtern unterschiedlicher Herkunft.

Dennoch ist die Lyrik-Szene lebendiger als jemals zuvor. Allein für den bedeutendsten deutschen Lyrik-Preis, den Peter-Huchel-Preis, gebe es in diesem Jahr eine Vorschlags-Liste von mehr als 100 Neuerscheinungen.

Für Versopolis-Initiator Aleš Steger stellte sich die Frage, ob die sprachlichen Unterschiede in den deutschsprachigen Ländern eine wesentliche Rolle spielten oder ob es eine Angleichung in Inhalt und Form gebe. Für Seel war klar, dass Übersetzungen bedeutend seien. Allerdings werde es immer schwieriger, Übersetzer für Randsprachen zu bekommen, weil mit zunehmend englischer Sprache das Training für die kleineren Sprachen fehle. So gebe es beispielsweise große georgische Dichtungen, für die sich kaum Übersetzer finden ließen.

José F.A. Olive r fand es schwierig, von "der" Schweizer Dichtung zu sprechen, weil es in der Schweiz vier Sprachen gebe. Allerdings werde dort der Dichtung durch Förderer, wie der Helvetia-Stiftung, mehr Gewicht verliehen.

Seine Frage galt dann Daniela Seel als Verlegerin von "Kookbooks", wie sich Klein-Verlage noch stärker behaupten können. Die Literaturvermittlerin erklärte, dass es einen engen Austausch unter kleinen Verlagshäusern gebe. Außerdem seien in den vergangenen Jahren mehr Literaturpreise ausgelobt worden. Es werde viel Hintergrundarbeit geleistet, eine staatliche Förderung gebe es nicht. Die Kurt-Wolf-Stiftung sei eines der positiven Ergebnisse in der Zusammenarbeit von bis zu 100 unabhängigen Verlagshäusern in Deutschland