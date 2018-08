Hausach Legenden werden wieder lebendig

Mit Startnummer eins geht ein 1927er Buick Master Six Roadster Cabriolet auf die Strecke gefolgt von einem wunderschönen 1927er Mercedes-Benz 630 K Erdmann & Rossi und dem eindrucksvollen Horch 420 von 1931, um nur einige zu nennen.

Teilnehmer aus mehr als zehn Nationen zeigen Raritäten

"Ein Starterfeld, wie es hochwertiger und spannender kaum sein könnte, mit Teilnehmern aus mehr als zehn Nationen", heißt es weiter. Die Durchfahrt wird circa zwei Stunden in Anspruch nehmen. "Es wäre schön, wenn die Hausacher den Rallye-Teilnehmern einen begeisterten Empfang bereiten würden und möglichst viele Zuschauer die beiden Hausacher Straßen säumen", heißt es in der Mitteilung abschließend.

120 Fahrzeuge werden gegen 13.40 Uhr von Fischerbach her kommend in Hausach erwartet. Die Oldtimer durchqueren zunächst die Hegerfeldstraße und fahren anschließend über die Frohnaustraße weiter nach Kirnbach. Die Durchfahrt durch Hausach wird circa zwei Stunden in Anspruch nehmen, heißt es in der Mitteilung.