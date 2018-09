Hausach Längere Rutsche bedeutet mehr Spaß

Hausach. Grund dafür ist, dass noch ein weiteres Angebot eingeholt wird. Bürgermeister Wolfgang Hermann berichtete von einer Rutsche, die er im Freibad in Denzlingen besichtigt habe. Diese verspreche mit 23 Metern Länge und einer Höhe von fünf Metern wesentlich mehr Spaß für Kinder als die Breitrutsche in Edelstahlausführung, über die im Rat abgestimmt werden sollte. Diese wäre bei einer Höhe von drei Metern circa 10,5 Meter lang gewesen. Die in Denzlingen besichtigte Rutsche ist aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).

Eine höhere und längere Rutsche mache das Bad attraktiver, so Hermann. Die Edelstahlrutsche hätte inklusive Stauraum ungefähr 65 000 Euro gekostet. Laut Hermann bleibt genügend Zeit, ein weiteres Angebot einzuholen und die benötigte Auslauffläche zu prüfen. Gemeinderat Stefan Armbruster (Freie Wähler) erkundigte sich nach den Ausgaben für den Außenbereich des Freibads. Die Kosten seien in den Haushalt eingestellt und der Außenanlageplan sei in Arbeit, antwortete Bauamtsleiter Hermann-Josef Keller. Er werde bald vorgestellt.

Lärmaktionsplan ist abgeschlossen