Hausach Kurzer Weg, große Veränderung

Hausach. Noch schleppen die vier Mitarbeiterinnen sowie Inhaberin Ulrike Hermann und ihr Mann Michael das Inventar vom alten in den neuen Laden, doch bereits am Montag öffnet das Blumengeschäft in den neuen Räumen – allerdings ohne großes Aufheben. "Wir werden im Sommer ein größeres Fest zu unsem zehnjährigen Bestehen feiern", erklärt Inhaberin Ulrike Hermann.

Den Umzug begründet sie mit dem höherem Platzangebot: Statt 110 Quadratmeter wie in dem Geschäft an der Hauptstraße 50 bieten die neuen Räume 130 Quadratmeter sowie einen Keller und eine Garage. Und den Platz brauchen die Floristen auch. "Im alten Laden waren zwischen Theke und Durchgang gerade einmal 50 Zentimeter. Wenn mehrere Kunden da waren, konnte das schon mal sehr eng werden", so Hermann. Und da das "La Fleur" mittlerweile das einzige Geschäft in Hausach ist, das Schnittblumen anbietet, ist der Andrang groß.

Da kam das Angebot der neuen Vermieterin Uta Reinisch im Frühjahr des vergangenen Jahres gerade recht. Weil im Kinzigtal Vollbeschäftigung herrscht, wurde die Hausacher Stelle der Neuen Arbeit Lahr, eine gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft, obsolet. Sie zog aus. Reinisch fragte das "La Fleur" an, ob es die Räume übernehmen wollte. Auch wenn das Angebot verlockend war, erbat sich Hermann 14 Tage Bedenkzeit – "es war ja schon schön und irgendwie schnuckelig in dem alten Laden und wir hatten ein gutes Verhältnis zu den Vermietern", erklärt sie. Außerdem hatte der Laden dort seinen Anfang genommen. Doch auch wenn er dort im Laufe der Jahre immer wieder erweitert wurde und Räume dazu bekam, wurde der Platz immer enger. Die Entscheidung fiel schwer, doch schlussendlich entschloss sich Hermann für den Umzug.