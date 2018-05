Hausach Kulinarisches, Karussells und Kurzweil

Zahlreiche Familien hatten den Nachwuchs kurzerhand regendicht verpackt und bummelten gemütlich durch die Stadt. Für die jungen Besucher gab es jede Menge Kurzweil. Der Schwarzwaldverein hatte einen "Angelwettbewerb" ausgelobt, bei dem aus einer Blechwanne mittels Magnet die Fische geangelt werden konnten. Je nach Punktzahl gab es ein kleines Präsent. An einem anderen Stand hieß es Enten angeln oder Büchsen werfen. Und für eine Runde auf dem Karussell oder Boxauto ist es ja nie zu kühl. Zahlreiche Besucher ließen die Küche kalt zu Hause, denn auf dem Muttertagsmarkt gibt es bekanntermaßen ein riesiges kulinarisches Angebot. Von Crêpe über thailändische und türkische Spezialitäten konnten sie sich auch mit Schweinebauch vom Smoker stärken. Zudem warb die Hausacher Gastronomie mit speziellen Angeboten zum Muttertag. Dicht belagert war der Stand des Fördervereins Hausacher Kindergärten, wo es bei der Tombola tolle Preise zu gewinnen gab.

So manches Schnäppchen war auch beim Kinderflohmarkt in der Graf-Heinrich-Schule zu ergattern. Der ist laut den Machern "Grüne Liste Hausach" schon seit der ersten Stunde mit dabei. "Manche Kinder sind schon Kinder derjenigen, die früher hier ihre Sachen verkauften", erzählte eine Mitarbeiterin. Durchhaltevermögen zeigte die Trachtenkapelle Kirnbach, die auf der Bühne am Klosterplatz ein Frühschoppenkonzert gab. Ungeachtet der nahezu leeren, weil nassen Bänken spielten die Kirnbacher famos.

Um die Mittagszeit hörte der Nieselregen auf und bei der Darbietung des Kampfsportzentrums füllte sich auch der Klosterplatz. Musikalische Unterhaltung bot das Seniorenblasorchester des Blasmusikverbandes Kinzigtal und als Kontrastprogramm dazu die Rockband "Defender" vor dem Blumengeschäft "La Fleur". Die Abschlussrunde übernahm die Schulband des RGG am Klosterplatz. Zu einem Tag der offenen Tür hatten das "Gesunde Kinzigtal" und das Kampfsportzentrum eingeladen. Den Besuchern dürfte kaum aufgefallen sein, dass die Stadt Hausach nunmehr Organisator der Veranstaltung ist – es lief alles wie am Schnürchen.

Bereits am Samstag zeigte sich die Stadt unter der Burg in Feierlaune: Auf der Bühne am Klosterplatz unterhielten die "Geroldsecker Musikanten" das Publikum. Nach dem Fassanstich feierten die Hausacher mit "BlechXpress" bis in den späten Abend.