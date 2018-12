Hausach Konzert mit Pauken und Trompeten

Hausach. Dabei handelte es sich um William Boyce, Johann Bernhard Bach und Johann Carl Christian Fischer. Dazu kam der große Georg Friedrich Händel mit einem Concerto grosso, der für damalige Größen der Musikszene üblichen Zweitvermarktung schon als Einzelstücke erfolgreicher Melodien.

William Boyce widerstand in seinen acht erhalten geblieben Sinfonien der Verlockung, den großen Händel nachzuahmen. Seine Sinfonie Nr. 5 gefällt mit einem noch einmal in drei Tempi unterteilten ersten Satz, in dem sich Violinen und Trompeten die Aufmerksamkeit teilen. Im zweiten Satz, einer barocken Gavotte, war für die Streichinstrumente Zurückhaltung angesagt, was auch dynamisch sehr gut umgesetzt wurde. Das Cembalo rückte in den musikalischen Vordergrund.

Kammermusik ist Mannschaftssport