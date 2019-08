Hausach Köder mit Scherbe gespickt: Hundehalter in Sorge

Die Polizei gab daraufhin einen Zeugenaufruf auf. Die Polizeihundeführerstaffel ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Erfahrungsgemäß sei es aber schwierig, bei solchen Vorfällen Hinweise zu bekommen, weiß Offenburgs Polizeipressesprecher Wolfgang Kramer.

Seit dem Vorfall in Hausach sind die Hundebesitzer im Kinzigtal besorgt und vorsichtig geworden. Zeitweise ging das Gerücht herum, dass auch in Gutach und Hornberg Köder gefunden worden seien. Diese bestätigten sich jedoch bisher nicht. Sie kamen wahrscheinlich deswegen zustande, weil der Hund des Gutacher Engel-Wirts Samuel Reichert und seiner Frau Rosa-Maria Ohnemus wegen Verletzungen im Rachenraum beim Tierarzt behandelt werden musste. Wie Reichert berichtet, hatten sie den Berner-Sennen-Mischling zum Tierarzt gebracht, nachdem der Hund in der Nacht würgte und röchelte. Der Veterinär stellte dann die Verletzungen fest, woher diese stammen, konnte er aber nicht sagen. Möglich sei ein aufgenommenes Holzstück. Er schloss aber auch nicht aus, dass sie von einem Köder, wie er in Hausach gefunden wurde, herrühren.

Verendet ein Hund an den Folgen eines Köders oder ist nachweisbar, dass er wegen dessen Aufnahme große Schmerzen erlitt, kann der Täter mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe belegt werden. Dafür müsste der Täter aber natürlich erst einmal gefasst werden. Das ist laut dem Polizeipressesprecher des Präsidiums Offenburg, Wolfgang Kramer, selten der Fall. Bisher gab es vor allem im Bereich Baden-Baden und Rastatt mehrere Fälle von ausgelegten (Gift-)Ködern.